Визуализация ландшафта в 3D-программе

3D-графикаЗакрыт9 заявок294 просмотра
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Срочно требуется визуализировать часть ландшафта участка с архитектурными элементами и посадками.

есть генпланы, эскизы от руки, "пластилиновая болванка" в 3Dmax.

нужен специалист.

В предложении укажите Ваши расценки на подобную работу и ссылки на примеры работ.

(желательно из Москвы, МО - для дальнейшей работы).

без примеров ландшафтов, пожалуйста, не пишите, не тратьте время.

13 лет назад
landart
Алена 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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