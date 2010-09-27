Визуализация ландшафта в 3D-программе

Срочно требуется визуализировать часть ландшафта участка с архитектурными элементами и посадками.

есть генпланы, эскизы от руки, "пластилиновая болванка" в 3Dmax.

нужен специалист.

В предложении укажите Ваши расценки на подобную работу и ссылки на примеры работ.

(желательно из Москвы, МО - для дальнейшей работы).

без примеров ландшафтов, пожалуйста, не пишите, не тратьте время.