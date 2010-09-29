Анимация + 3D моделирование

Срочно требуется визуализировать часть ландшафта участка с архитектурными элементами и посадками. есть генпланы, эскизы от руки, "пластилиновая болванка" в 3Dmax. нужен специалист. В предложении укажите Ваши расценки на подобную работу и ссылки на примеры работ. (желательно из Москвы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отмоделировать ролик по заданному сценарию.
Более детально - в личку.
Срочная работа.
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