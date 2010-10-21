Проект "Нарисовать 20 оригинальных иконок". Сложность проекта была в свободе (без определенных границ) постановленной задаче, и в специфике направления деятельности Заказчика (телекоммуникационный консалтинг). По ходу реализации проекта, мы совместно определили критерии, по которым Андрей выполнил работу. Мои лучшие рекомендации. Работа выполнена с достойным качеством. Теперь я буду любоваться на новые иконки на моем сайте и конечно буду обращаться за новыми иконками. Удачи, Игорь