Несколько иконок для сайта

Требуется отрисовать в векторе несколько иконок в теме существующего сайта.

Всего 7 иконок. Результирующая иконка должна хорошо смотреться в разрешениях от 45*45 до 120*120. Соотношение сторон необязательно 1:1, ведущей является ширина.

Образцы блоков и цветов фонов, куда будут вставляться иконки - во вложении. Особое внимание просьба обратить на стилистику и цветовую гамму сайта.