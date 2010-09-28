Несколько иконок для сайта

Нарисовать фавикон к образовательному сайту. цветовая гамма должна соответствовать цветовой гамме сайта сайт www.ucheba.su
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отрисовать в векторе несколько иконок в теме существующего сайта.
Всего 7 иконок. Результирующая иконка должна хорошо смотреться в разрешениях от 45*45 до 120*120. Соотношение сторон необязательно 1:1, ведущей является ширина.
Образцы блоков и цветов фонов, куда будут вставляться иконки - во вложении. Особое внимание просьба обратить на стилистику и цветовую гамму сайта.
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