Нарисовать 1 иконку по аналогии

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок236 просмотров
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Здравствуйте,есть сайт,в левом меню используются иконки принтскрин в приложении.

Появился новый раздел,необходимо нарисовать иконку аналогичную тем что есть,в той же стилистики,работаем пока клиент ее не утверждает !

Раздел называется: Предложение по изменению ЛК (смотри принт).

Сроки: сегодня (за 2-3 часа.)

Жду Ваших предложений.

Бюджет 5-7 у.е !

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Отличный исполнитель !!!! Предложил Сразу на выбор 7 вариантов ! Из которых заказчик выбрал одну !
Очень понравилось работать с Иваном! Интиллигентный и вежливый заказчик - с такими всегда приятно иметь дело. С удовольствием поработаю еще!
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