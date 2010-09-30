Нарисовать 1 иконку по аналогии

Здравствуйте! Требуется нарисовать иконки и кнопки для сайта. Всего около 20 штук. Стиль сайта уже разработан, так что надо в него лаконично вписаться. Вариант дизайна вышлю кандидатам после просмотра портфолио. Все материалы должны быть представлены в векторном формате.