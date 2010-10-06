Создание уникальных картинок для сайтов

Нарисовать фавикон к образовательному сайту. цветовая гамма должна соответствовать цветовой гамме сайта сайт www.ucheba.su
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для создания уникальных тематических картинок для страниц сайта irinazaitseva.ru.
Пример картинок http://allday.ru/index.php?newsid=363676 (некоторые картинки могут быть цветными). Размер 200x200 пикс.
Картинки требуются для страниц:
Детская стоматология http://www.irinazaitseva.ru/detstom/
Имплантация http://www.irinazaitseva.ru/implantacija/
Имплантация - Зубные импланты http://www.irinazaitseva.ru/implantacija/zubnye-implanty/
Виниры http://www.irinazaitseva.ru/viniry/
Виниры - Цены http://www.irinazaitseva.ru/viniry/ceny/
Виниры - Керамические виниры http://www.irinazaitseva.ru/viniry/keramicheskie/
Брекеты - Cапфировые брекеты http://www.irinazaitseva.ru/brekety/sapfirovye/
Брекеты - Лингвальные брекеты http://www.irinazaitseva.ru/brekety/lingvalnye/
Брекеты - Внутренние брекеты http://www.irinazaitseva.ru/brekety/vnutr/
Брекеты - Установка брекетов http://www.irinazaitseva.ru/brekety/ustanovka/
Брекеты - Брекеты Incognito http://www.irinazaitseva.ru/brekety/incognito/
Брекеты - Брекеты Damon http://www.irinazaitseva.ru/brekety/damon/
Брекеты - Брекеты Damon - Брекеты Damon 3 http://www.irinazaitseva.ru/brekety/damon/3/
Брекеты - Брекеты Damon - Брекеты Damon Q http://www.irinazaitseva.ru/brekety/damon/q/
Брекеты - Брекеты Damon - Брекеты Damon Clear http://www.irinazaitseva.ru/brekety/damon/clear/
В дальнейшем подобные задания будут и для других сайтов.
Укажите пожалуйста стоимость изготовления 1 такой картинки.
- Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте,есть сайт,в левом меню используются иконки принтскрин в приложении. Появился новый раздел,необходимо нарисовать иконку аналогичную тем что есть,в той же стилистики,работаем пока клиент ее не утверждает ! Раздел называется: Предложение по изменению ЛК (смотри принт). Сроки: сегодня (за ...Завершен13 лет назад
На тематический форум нашего клиента требуется сделать в едином стиле комплект иконок следующих типоразмеров : 48х48 - Иконки в разделах форума 24х24 - Иконки в названиях темы ( resize из основного комплекта ) - делать не требуется На настоящий момент ...Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт13 лет назад
Иконки/Тизеры требуются для иллюстрации буклета (часть инфографики на строительную тематику). Иллюстрации необходимо будет создать ориентируясь на стиль компании. Проиллюстрировать необходимо следующее: • подготовка строительной площадки; • снос строений и разборка конструкций; • разработка выемок, вертикальной планировке; • устройство насыпей и обратным засыпкам; • устройство свайных оснований, шпунтовых ...Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Жду предложений и примеров на каком уровне деалете. Требуется штук 20.Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт13 лет назад
Для Windows-приложения нужно изготовить 1. Набор иконок для ярлыка, для панели задач, рабочего стола и области уведомлений. Иконка должна быть основана на логотипе (будет предоставлен в векторном виде), а для панели задач и области уведомлений должны ...Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется нарисовать иконки и кнопки для сайта. Всего около 20 штук. Стиль сайта уже разработан, так что надо в него лаконично вписаться. Вариант дизайна вышлю кандидатам после просмотра портфолио. Все материалы должны быть представлены в векторном формате.Закрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать несколько (8) разноцветных иконок/кнопок для хостинг компании. Размер 88x31. Формат .gif Выбор будет делаться по портфолио. Спасибо за ваши предложения.Завершен13 лет назад
Приветствую вас! Требуется нарисовать 8 больших кнопок размерами 200 на 130 пикселей примерно. Тема кнопок: праздник, счастье, радость. Пример кнопок покажу. У кого есть время и желание поработать - оставляйте свои контакты и указывайте стоимость и сроки реализации. Спасибо.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый Нужны 3 иконки: кнопочку паузы (иконкой), и кнопки (в стиле как галвное меню) More Games и Main Menu JungleFever - шрифт есть еще дополнительная работа (много) если интересует и договоримся. -Завершен13 лет назад