Создание уникальных картинок для сайтов

Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок229 просмотров
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Требуется специалист для создания уникальных тематических картинок для страниц сайта irinazaitseva.ru.

Пример картинок http://allday.ru/index.php?newsid=363676 (некоторые картинки могут быть цветными). Размер 200x200 пикс.

Картинки требуются для страниц:

Детская стоматология http://www.irinazaitseva.ru/detstom/

Имплантация http://www.irinazaitseva.ru/implantacija/

Имплантация - Зубные импланты http://www.irinazaitseva.ru/implantacija/zubnye-implanty/

Виниры http://www.irinazaitseva.ru/viniry/

Виниры - Цены http://www.irinazaitseva.ru/viniry/ceny/

Виниры - Керамические виниры http://www.irinazaitseva.ru/viniry/keramicheskie/

Брекеты - Cапфировые брекеты http://www.irinazaitseva.ru/brekety/sapfirovye/

Брекеты - Лингвальные брекеты http://www.irinazaitseva.ru/brekety/lingvalnye/

Брекеты - Внутренние брекеты http://www.irinazaitseva.ru/brekety/vnutr/

Брекеты - Установка брекетов http://www.irinazaitseva.ru/brekety/ustanovka/

Брекеты - Брекеты Incognito http://www.irinazaitseva.ru/brekety/incognito/

Брекеты - Брекеты Damon http://www.irinazaitseva.ru/brekety/damon/

Брекеты - Брекеты Damon - Брекеты Damon 3 http://www.irinazaitseva.ru/brekety/damon/3/

Брекеты - Брекеты Damon - Брекеты Damon Q http://www.irinazaitseva.ru/brekety/damon/q/

Брекеты - Брекеты Damon - Брекеты Damon Clear http://www.irinazaitseva.ru/brekety/damon/clear/

В дальнейшем подобные задания будут и для других сайтов.

Укажите пожалуйста стоимость изготовления 1 такой картинки.

13 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Valu11
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$3
2 дня
Валя прекрасный дизайнер! Работа выполнена на самом высоком уровне. Было очень приятно поработать, будем обращаться снова!
Хорошая заказчица Задание было поставлено четко и ясно оплата в срок в полном объеме было приятно сотрудничать Обращайтесь !
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