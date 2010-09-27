Необходимо нарисовать favicon

Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок207 просмотров
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Нужно нарисовать фавиконку с определенными параметрами, которые расскажу выбранному исполнителю.

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13 лет назад
Daymon
Елена 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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