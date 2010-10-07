Нужно отрисовать иконки

Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок233 просмотра
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Необходимо отрисовать 6 иконок на заданную тематику в заданной цветовой гамме

выбирать буду по соотношению опыт(портфолио)/цена

13 лет назад
konkov_pv
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Lixachev
Дима 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад
$20
1 день
Работа была выполнена буквально за несколько часов. Оперативно, качественно. Никаких претензий, переделок. Дмитрий охотно идет навстречу и создает максимально удобные условия для обоюдно приятного сотрудничества. Рекомендую!
Павел чётко поставил задание, мгновенно утвердил и оплатил заказ. Всем рекомендую!
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