Нарисовать фавикон к образовательному сайту. цветовая гамма должна соответствовать цветовой гамме сайта сайт www.ucheba.su
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Требуется 'favicon' для этого сайта www.proftuners.com.
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