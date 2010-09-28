Иконки подарков

Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно много иконок подарков для сайта katushka.net

Размеры: 96x96 и 256x256

Мне по стилю очень нравятся подарки из Вконтакта (из всех социальных сетей).

Чем больше иконок – тем лучше. Оставляйте свои предложения с ценами в зависимости от количества иконок.

13 лет назад
maxtor
Максим 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Фавикон к сайту

    Нарисовать фавикон к образовательному сайту. цветовая гамма должна соответствовать цветовой гамме сайта сайт www.ucheba.su

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Несколько иконок для сайта

    Требуется отрисовать в векторе несколько иконок в теме существующего сайта. Всего 7 иконок. Результирующая иконка должна хорошо смотреться в разрешениях от 45*45 до 120*120. Соотношение сторон необязательно 1:1, ведущей является ширина. Образцы блоков и цветов фонов, куда ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо нарисовать favicon

    Нужно нарисовать фавиконку с определенными параметрами, которые расскажу выбранному исполнителю. Указывайте цены и сроки, также если есть подобные работы - кидайте ссылочки.

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание уникальных картинок для сайтов

    Требуется специалист для создания уникальных тематических картинок для страниц сайта irinazaitseva.ru. Пример картинок http://allday.ru/index.php?newsid=363676 (некоторые картинки могут быть цветными). Размер 200x200 пикс. Картинки требуются для страниц: Детская стоматология http://www.irinazaitseva.ru/detstom/ Имплантация ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать 1 иконку по аналогии

    Здравствуйте,есть сайт,в левом меню используются иконки принтскрин в приложении. Появился новый раздел,необходимо нарисовать иконку аналогичную тем что есть,в той же стилистики,работаем пока клиент ее не утверждает ! Раздел называется: Предложение по изменению ЛК (смотри принт). Сроки: сегодня (за ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются иконки для сайта

    На тематический форум нашего клиента требуется сделать в едином стиле комплект иконок следующих типоразмеров : 48х48 - Иконки в разделах форума 24х24 - Иконки в названиях темы ( resize из основного комплекта ) - делать не требуется На настоящий момент ...

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание большого сета из 20 иконок/тизеров

    Иконки/Тизеры требуются для иллюстрации буклета (часть инфографики на строительную тематику). Иллюстрации необходимо будет создать ориентируясь на стиль компании. Проиллюстрировать необходимо следующее: • подготовка строительной площадки; • снос строений и разборка конструкций; • разработка выемок, вертикальной планировке; • устройство насыпей и обратным засыпкам; • устройство свайных оснований, шпунтовых ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконка программы, 5 пиктограмм для меню

    Для Windows-приложения нужно изготовить 1. Набор иконок для ярлыка, для панели задач, рабочего стола и области уведомлений. Иконка должна быть основана на логотипе (будет предоставлен в векторном виде), а для панели задач и области уведомлений должны ...

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад