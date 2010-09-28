Иконки подарков

Нужно много иконок подарков для сайта katushka.net

Размеры: 96x96 и 256x256

Мне по стилю очень нравятся подарки из Вконтакта (из всех социальных сетей).

Чем больше иконок – тем лучше. Оставляйте свои предложения с ценами в зависимости от количества иконок.