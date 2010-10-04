Halloween - 9 картинок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт5 заявок240 просмотров
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Требуется сделать 9 картинок на тему halloween, список картинок - на рисунке. Стиль нужен как у первых 2 картинок.

Нужно сделать: 256*256 png файлы с прозрачным фоном и исходники в adobe illustrator.

13 лет назад
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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