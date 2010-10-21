Favicon для 3-х сайтов

Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок203 просмотра
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Необходимо нарисовать favicon для 3-х сайтов различных тематик

1) Фотохостинг

2) Видеохрстинг

3) Хостинг музыки и подкастов

Указывайте, пожалуйста, ссылки на примеры работ, цены и сроки.

13 лет назад
metalexus
Алексей 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
clip
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
alex_zavi
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$30
3 дня
Работать с Александром понравилось. Он сразу предложил несколько вариантов и потом не жалел времени на проработку выбранных вариантов и деталей. На замечания и пожелания реагировал адекватно. Работу выполнил четко в срок.
После предложенных мной вариантов фавиконок, Алексей сам помогал мне идеями следующих вариантов. Хорошо, что заказчик выступает еще и в роли партнера). Спасибо за сотрудничество!
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