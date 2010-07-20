laid

Игорь Тимошенко laid

 
42 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Импорт 3DMax -> AWD

    Нужен человек, который делал импорт анимации из 3DMax в AWD (родной формат Away3D). Нужно показать, как это делается. Оплата - веб-мани или, если с Украины, могу на карточку перевести. Мой скайп starni27

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для создания роликов

    Задача — создать простой тестовый ролик длительностью 5 секунд. Сюжет ролика — человек ходит по комнате. Для тестового ролика можно использовать стандартные подставки daz3d и/или poser Зачем нам тест — мы хотим понять технологию производства, время ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Из хай-поли сделать лоу-поли

    Есть 9 моделек в блендере (без проблем экспортируются в 3ДМакс). Все модели хайл-поли. Нужно из них сделать лоу-поли (в среднем уменьшить до 10К поликов на модель, но для каждой модели примерное кол-во укажем отдельно). Работа ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смоделировать в z-brush по скетчу

    Нужно смодедить по скетчу. В заявках оставляйте стоимость работы и время. Если сработаемся, подобных инопланетных кораблей нужно будет моделить много. Требования к поликаунту нет.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Запрограммировать интерфейс игры для андроида

    Нужно запрограммировать интерфейс для игры под андроид. Собственно задача сводится к кастомизированию внешнего вида контролов. Всю необходимую графику порежем, как скажете. Сам экран интерфейса в аттаче. Там, где девушка и задник – это видео, поверх ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сохранить/прочитать файл на Android средстами NDK

    Нужно простое приложение, которое сохраняет и читает данные в/из файла средствами NDK на платформе Android. Написать на С или С++. Сохранять должна быть возможность в два места - private application storage и public папку (чтобы ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать мульт по сценарию

    Необходимо сделать 2Д-мульт на флеше по приведенному ниже сценарию. Часть контента для мульта есть (нарисовано и анимированно во флеше). В ответе на проект обязательно указывайте сроки и стоимость. Суммарная длина ролика 7-10 секунд. Сценарий Визуализация среды,происшествия и ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Под Android проиграть видео

    Необходимо с использованием cocos2d-x проиграть видео под Андроид. Собственно интересует как именно это сделать, чтобы я потом мог это использовать в другом своем приложении. Мой скайп starni27, почта laid собако vega-5 дот ком

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по cocos2d-x

    У нас есть игра (платформер) на cocos2d-x в ней на ARM6 наблюдаются проблемы "просадки" FPS, причем по совершенно не понятным причинам. Вторая проблема - это резкое падение FPS после реинициализации уровня (повторный вызов runWithScene). Нужно ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо скомпилить под IoS игру на cocos2d-x

    Есть игра, написана на С++ с использованием cocos2d-x. Компилилась и тестировалась под Win32 и Android. Необходимо сделать следующие. 1. Скомпилить под IoS 2. Установить на IPhone (тут хотелось бы, чтобы рассказали как на ломанный, через Cydia, ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер прайсов формата яндекс.маркет на РНР

    Необходимо написать парсер прайсов в формате яндеркс.маркет, который из разберет и сохранит в нашей базе, выполнив ряд промежуточных действий (пересчет стоимости товара в одну валюту, сопоставление ID продукта и т.д). Несколько прайсов для тестов есть. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется создание концептов и скетчей

    Требуется концепт-художник/скетчер для создания концептов и скетчей для игры-платформера под мобильные устройства. Стиль – «Алиса в в Стране Чудес», примерно как должно выглядит – в аттаче. По объему работ. 1. Необходимо 3-5 концепт картинок самого мира. 2. Скетчи двух ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка платформера на LUA

    Для разработки платформера в стиле "СуперМарио" необходимо программист на LUA. Разработка будет вестись под мобильные платформы Android &amp; IoS с использованием фреймворка http://www.anscamobile.com/corona/ . Поэтому опыт разработки под мобильные платформы и/или знание этого фреймворка - ...

    AndroidiOS
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тестирование игры

    Прежде всего для тестирования функциональности и на предмет явных слетов/багов. Опыт работы тестером обязателен. В заявке укажите стоимость вашей работы исходя из того, что вам понадобится потратить на проект примерно 20 часов. Игра сделана как ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Озвучивание игры

    Суть такая - есть 20 персонажей в игре и текста более 100.000 знаков. После этого куска работы будет ещё на 100-300К символов для тех же персонажей (текст ещё не написан, так что точно сказать ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходима анимация взрыва и входа в гипертоннель

    В приложении два файла - раскадровка взрыва и входа в гипертоннель. Мне надо что-то аналогичное. По обоим картинкам необходимо оставить размеры одного кадра такими же, общее кол-во кадров (особенно для взрыва) может быть меньше, но ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен металлический женский голос

    Для игры в стиле научной фантастики необходимо озвучить несколько реплик металлическим женским голосом без эмоций. Типа голос бортового компьютера, как это принято в фантастических фильмах показывать. Хороший пример того, как хочется чтобы звучало - это ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо нарисовать 5 персонажей для игры

    Для космической игры в стиле sci-fi необходимо нарисовать 5 персонажей - представителей рас. Рисунки в полный рост, на выходе картинка в .PNG с прозрачностью по высоте 500рх (ширина будет разная в зависимости от представителя). Мне ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо сделать стартовое меню для игры

    Есть задник, который необходимо использовать. Есть пример меню, которое очень даже нравиться. Меню необходимо разместить по центру задника под логотипом. Должна быть возможность без проблем 1-2 кнопки убрать добавить (т.е. никаких там рамок вокруг меню ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сверстать и запрограммировать сайт

    Дизайн есть, его можно скачать отсюда http://vega-5.com/laid/space_site.rar Что надо сделать. 1. Сверстать по-божески. Задники большие, их надо нормально порезать, чтобы лишнего не грузить. 2. Собственно сделать сайт. В качестве CMS использовать Джумлу. Должна быть возможность менять (добавлять/удалять) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
DarCheVi
Дарья 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$47
10 баллов
13 лет назад
Озвучивание игры
Внимательный и тактичный заказчик. Оплата своевременная и достойная. Спасибо за сотрудничество.
Отличный исполнитель, приятный голос.
Ответный отзыв
Sablezub
Вадим 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Тестирование игры
Приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Добросовестный работник.
Ответный отзыв
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Необходимо сделать стартовое меню для игры
Полная оплата, приятное грамотное общение по проекту! Рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано очень оперативно и качественно. Результат работы в ПСД культурно разложен по папкам, что облегчает последующую работу с дизайном.
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catamount5
Оксана 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$65
10 баллов
14 лет назад
Есть PSD, необходимо перисовать в векторе
Честный, порядочный. Этому заказчику можно смело высылать исходники без предварительной оплаты. Четко, доступно и по пунктам объясняет, что переделать/изменить/добавить - это большой плюс.
Ответственный человек, старается решить вашу проблему, а не тупо срубить денег.
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