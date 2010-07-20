Нужен человек, который делал импорт анимации из 3DMax в AWD (родной формат Away3D). Нужно показать, как это делается. Оплата - веб-мани или, если с Украины, могу на карточку перевести. Мой скайп starni27
- 3D-графиканет заявокЗакрыт11 лет назад
Задача — создать простой тестовый ролик длительностью 5 секунд. Сюжет ролика — человек ходит по комнате. Для тестового ролика можно использовать стандартные подставки daz3d и/или poser Зачем нам тест — мы хотим понять технологию производства, время ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть 9 моделек в блендере (без проблем экспортируются в 3ДМакс). Все модели хайл-поли. Нужно из них сделать лоу-поли (в среднем уменьшить до 10К поликов на модель, но для каждой модели примерное кол-во укажем отдельно). Работа ...3D-графика5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно смодедить по скетчу. В заявках оставляйте стоимость работы и время. Если сработаемся, подобных инопланетных кораблей нужно будет моделить много. Требования к поликаунту нет.3D-графика7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно запрограммировать интерфейс для игры под андроид. Собственно задача сводится к кастомизированию внешнего вида контролов. Всю необходимую графику порежем, как скажете. Сам экран интерфейса в аттаче. Там, где девушка и задник – это видео, поверх ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно простое приложение, которое сохраняет и читает данные в/из файла средствами NDK на платформе Android. Написать на С или С++. Сохранять должна быть возможность в два места - private application storage и public папку (чтобы ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать 2Д-мульт на флеше по приведенному ниже сценарию. Часть контента для мульта есть (нарисовано и анимированно во флеше). В ответе на проект обязательно указывайте сроки и стоимость. Суммарная длина ролика 7-10 секунд. Сценарий Визуализация среды,происшествия и ...Анимация9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо с использованием cocos2d-x проиграть видео под Андроид. Собственно интересует как именно это сделать, чтобы я потом мог это использовать в другом своем приложении. Мой скайп starni27, почта laid собако vega-5 дот комМобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
У нас есть игра (платформер) на cocos2d-x в ней на ARM6 наблюдаются проблемы "просадки" FPS, причем по совершенно не понятным причинам. Вторая проблема - это резкое падение FPS после реинициализации уровня (повторный вызов runWithScene). Нужно ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть игра, написана на С++ с использованием cocos2d-x. Компилилась и тестировалась под Win32 и Android. Необходимо сделать следующие. 1. Скомпилить под IoS 2. Установить на IPhone (тут хотелось бы, чтобы рассказали как на ломанный, через Cydia, ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать парсер прайсов в формате яндеркс.маркет, который из разберет и сохранит в нашей базе, выполнив ряд промежуточных действий (пересчет стоимости товара в одну валюту, сопоставление ID продукта и т.д). Несколько прайсов для тестов есть. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется концепт-художник/скетчер для создания концептов и скетчей для игры-платформера под мобильные устройства. Стиль – «Алиса в в Стране Чудес», примерно как должно выглядит – в аттаче. По объему работ. 1. Необходимо 3-5 концепт картинок самого мира. 2. Скетчи двух ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт12 лет назад
Для разработки платформера в стиле "СуперМарио" необходимо программист на LUA. Разработка будет вестись под мобильные платформы Android & IoS с использованием фреймворка http://www.anscamobile.com/corona/ . Поэтому опыт разработки под мобильные платформы и/или знание этого фреймворка - ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Прежде всего для тестирования функциональности и на предмет явных слетов/багов. Опыт работы тестером обязателен. В заявке укажите стоимость вашей работы исходя из того, что вам понадобится потратить на проект примерно 20 часов. Игра сделана как ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Суть такая - есть 20 персонажей в игре и текста более 100.000 знаков. После этого куска работы будет ещё на 100-300К символов для тех же персонажей (текст ещё не написан, так что точно сказать ...Озвучивание1 исполнительЗавершен13 лет назад
В приложении два файла - раскадровка взрыва и входа в гипертоннель. Мне надо что-то аналогичное. По обоим картинкам необходимо оставить размеры одного кадра такими же, общее кол-во кадров (особенно для взрыва) может быть меньше, но ...3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Для игры в стиле научной фантастики необходимо озвучить несколько реплик металлическим женским голосом без эмоций. Типа голос бортового компьютера, как это принято в фантастических фильмах показывать. Хороший пример того, как хочется чтобы звучало - это ...Озвучивание8 заявокЗакрыт13 лет назад
Для космической игры в стиле sci-fi необходимо нарисовать 5 персонажей - представителей рас. Рисунки в полный рост, на выходе картинка в .PNG с прозрачностью по высоте 500рх (ширина будет разная в зависимости от представителя). Мне ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть задник, который необходимо использовать. Есть пример меню, которое очень даже нравиться. Меню необходимо разместить по центру задника под логотипом. Должна быть возможность без проблем 1-2 кнопки убрать добавить (т.е. никаких там рамок вокруг меню ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
Дизайн есть, его можно скачать отсюда http://vega-5.com/laid/space_site.rar Что надо сделать. 1. Сверстать по-божески. Задники большие, их надо нормально порезать, чтобы лишнего не грузить. 2. Собственно сделать сайт. В качестве CMS использовать Джумлу. Должна быть возможность менять (добавлять/удалять) ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад