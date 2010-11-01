Озвучивание игры

Суть такая - есть 20 персонажей в игре и текста более 100.000 знаков. После этого куска работы будет ещё на 100-300К символов для тех же персонажей (текст ещё не написан, так что точно сказать тяжело точную цифру). Необходимо это все озвучить. Необходимо несколько человек, между которыми я распределю персонажей. Бюджет скромный, поэтому студии и пр. не интересует, только непосредственно фрилансеры. В заявке указывайте стоимость озвучки за 1000 символов, ссылку на пример голоса, сколько и каких персонажей смогли бы озвучить. Например: люблю негодяев, могу озвучить 2-х и одного пай-мальчика. Без этих данных я предложения буду игнорировать.