Озвучивание игры

ОзвучиваниеЗавершен18 заявок487 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть такая - есть 20 персонажей в игре и текста более 100.000 знаков. После этого куска работы будет ещё на 100-300К символов для тех же персонажей (текст ещё не написан, так что точно сказать тяжело точную цифру). Необходимо это все озвучить. Необходимо несколько человек, между которыми я распределю персонажей. Бюджет скромный, поэтому студии и пр. не интересует, только непосредственно фрилансеры. В заявке указывайте стоимость озвучки за 1000 символов, ссылку на пример голоса, сколько и каких персонажей смогли бы озвучить. Например: люблю негодяев, могу озвучить 2-х и одного пай-мальчика. Без этих данных я предложения буду игнорировать.

13 лет назад
laid
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
DarCheVi
Дарья 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$47
4 дня
Отличный исполнитель, приятный голос.
Внимательный и тактичный заказчик. Оплата своевременная и достойная. Спасибо за сотрудничество.
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