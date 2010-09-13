Записать женским голосом приветствие

ОзвучиваниеЗавершен3 заявки236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо записать женским голосом короткий аудио файл для телефонного автоответчика. Подробности при контакте!

13 лет назад
funguru
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DarCheVi
Дарья 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Сделано на 5+ качественно, оперативно и с изюминкой! Рекомендую!
Умный и приятный в общении человек. От сотрудничества остались только позитивные впечатления. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Записать женским голосом приветствие

    Необходимо записать в файл приветствие для интернет магазина. Главное требование - приятный озвучивающий женский голос, на заднем плане вдалеке должна звучать спокойная музыка. Длительность порядка 10-15 секунд, текст приветствия будет выслан выбранному исполнителю.

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Джинглы для интернет-радиостанции

    Необходимо создать несколько джинглов для интернет-радиостанции. Указывайте цену за один джингл, а также, желательно, примеры работ. Выберу самое выгодное предложение.

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна качественная озвучка

    Нужна качественная озвучка тривиальных названий неорганических веществ - химия. Что озвучить, я дам. Всего 105 наименований (строчек) в строчке примерно по 30 символов. Победит наименьшая цена.

    Озвучивание13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cделать запись мужского голоса

    Текст следующий: Компания организует системный поиск клиентов страхования и кредитования на основе более чем тридцати web-ресурсов. Проект создан при участии семи брокеров, двух страховых , трёх лизинговых компаний. Основной состав команды был создан в 2007 ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен металлический женский голос

    Для игры в стиле научной фантастики необходимо озвучить несколько реплик металлическим женским голосом без эмоций. Типа голос бортового компьютера, как это принято в фантастических фильмах показывать. Хороший пример того, как хочется чтобы звучало - это ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Озвучить кубики Зайцева (женский голос)

    Кубики Зайцева-пособие для обучения чтению, состоят из слогов. Нужен женский голос для озвучивания всех слогов. Если Вам интересен данный проект, пожалуйста, пришлите тест-пробу, чтобы было ясно, подойдет тембр или нет. Присылайте озвучивание ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Начитка диктором

    Добрый день! Для создания видеоролика требуется профессиональная начитка дикторским голосом. Ролик для презентации ресторана и тамады. Из видео есть - шоу мыльных пузырей, профессиональная светомузыка, живой голос, танцевальная и развлекательная программа. От вас требуется набросать текст, по 1-2 предложения ...

    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад