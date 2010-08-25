Записать женским голосом приветствие

Необходимо создать несколько джинглов для интернет-радиостанции. Указывайте цену за один джингл, а также, желательно, примеры работ. Выберу самое выгодное предложение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо записать в файл приветствие для интернет магазина.
Главное требование - приятный озвучивающий женский голос, на заднем плане вдалеке должна звучать спокойная музыка.
Длительность порядка 10-15 секунд, текст приветствия будет выслан выбранному исполнителю.
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