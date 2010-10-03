Тестирование игры

Необходимо выполнить 5 тестов на Вашем Android устройствe: 1. Установить Android приложение с Android market 2. Зарегистрироваться 3. Сделать звонок на наш тестовый аккаунт 4. Пригласить друга 5. Написать сообщение на наш тестовый аккаунт Результатом Вашей работы должен быть отчет со ...
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Прежде всего для тестирования функциональности и на предмет явных слетов/багов. Опыт работы тестером обязателен. В заявке укажите стоимость вашей работы исходя из того, что вам понадобится потратить на проект примерно 20 часов. Игра сделана как клон "Космических Рейнджеров", подробнее на сайте проекта http://spacehunters.ru/
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