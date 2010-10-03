Тестирование игры

Тестирование ПОЗавершен12 заявок393 просмотра
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Прежде всего для тестирования функциональности и на предмет явных слетов/багов. Опыт работы тестером обязателен. В заявке укажите стоимость вашей работы исходя из того, что вам понадобится потратить на проект примерно 20 часов. Игра сделана как клон "Космических Рейнджеров", подробнее на сайте проекта http://spacehunters.ru/

13 лет назад
laid
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Sablezub
Вадим 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов(-1)
13 лет назад
$10
1 день
Добросовестный работник.
Приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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