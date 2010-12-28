Выполнить 5 тестов на Вашем Android устройстве

$10
Тестирование ПОЗавершен7 заявок498 просмотров
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Необходимо выполнить 5 тестов на Вашем Android устройствe:

1. Установить Android приложение с Android market

2. Зарегистрироваться

3. Сделать звонок на наш тестовый аккаунт

4. Пригласить друга

5. Написать сообщение на наш тестовый аккаунт

Результатом Вашей работы должен быть отчет со скриншотами в формате, который Вы получите перед началом работы.

За каждый найденный незадокументированный дефект начисляется дополнительная оплата - 5 wmz.

Тестируемое приложение - клиент VOIP телефонии.

Основная задача проекта - протестировать базовые функции на максимально возможном количестве Android устройств.

Android
13 лет назад
irinach
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
maxim-82
Максим 
41 годУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Draik
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо - все отлично!
Отличный заказчик, приятно было сотрудничать. Подробное описание задания, проверка и оплата без задержек.
onopko
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
hexpic
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Спасибо - все отлично
AndreiDotov
Илья 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
p_Hamper
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$10
1 день
Задание не было выполнено.
Barmaglot11
Алексей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все прошло отлично. Задержек с проверкой и выплатой никаких.
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