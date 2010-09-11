Тестирование графической программы

В аттаче приложение и список требований к нему. Приложение нужно протестировать. И предоставить список обнаруженных проблем. Формат предоставления отчета: свободный. Отчет должен быть воспринимаемым и из описания была понятна суть проблемы (ошибки) и то, какими средствами производился дебаг. Спасибо.