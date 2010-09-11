Тестирование графической программы

При заходе на сайт из-под прокси сервера через программу, сайт выдает "левую" каптчу (например, пустую...или одну цифру). При заходе через тот же самый прокси сервер вручную, сайт выдает "правильную" каптчу (6 цифр). Если кто-то сталкивался, помогите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются провести тестирование небольшой программы для обработки фотографий с предоставлением подробного отчёта.
Требования к исполнителю:
1. Опыт работы с графическими редакторами.
2. Понимание основ обработки изображений.
3. Операционная система Windows - XP или Windows 7 на русском, английском или немецком.
4. Опыт проведения тестирования ПО.
5. Наличие положительных отзывов.
Оплата по факту. План тестирования прилагаю. Также требуются скриншоты, иллюстрирующие основные окна.
Пожалуйста, указывайте в предложении вашу операционную систему и язык системы.
- Похожие заказы
- $10Тестирование ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
В аттаче приложение и список требований к нему. Приложение нужно протестировать. И предоставить список обнаруженных проблем. Формат предоставления отчета: свободный. Отчет должен быть воспринимаемым и из описания была понятна суть проблемы (ошибки) и то, какими средствами производился дебаг. Спасибо.Тестирование ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Вам будет выдан список программ. Нужно будет их найти, скачать, поставить на VMWare и протестировать их совместимость с нашим ПО. Внимание! Оплата высокая! Заявки пишите на [email protected]Тестирование ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть RESTful веб-сервис Users для управления пользователями. Сервис управляет двумя сущностями: User http://123.writeboard.com/a4908897880258f17 (пароль user) Owner http://123.writeboard.com/7069ddc755f80fc13 (пароль user) Сервис для тестирования развернут здесь http://test.users.aws.mob1serv.com/ управление экземплярами User здесь http://test.users.aws.mob1serv.com/users управление экземплярами Owner здесь http://test.users.aws.mob1serv.com/owners Требуется провести тестирование по указанным спецификациям и завести дефекты. Специального веб-интерфейса для тестирования нет ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются игроки для тестирования экспериментального проекта онлайн игры. Оплачивается участие с заполнением подробной анкеты-опросника. Оплата ориентировочно 100 руб или $3.5 за 6 часов игры. Активным участникам премия. Подробности по заявкам.Тестирование ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется провести комплексное тестирование сайта на наличие уязвимостей для взлома и получения доступа к БД, файлам, аккаунтам пользователей и т.д. В ответе на проект, обязательно расскажите о своем опыте подобной работы.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны люди для подробного тестирования онлайн казино ( покер правила техасского холдема и омаха). Можно несколько человек. требования знания правил игры, умение написать отчет о работе, найденных ошибка прилагая скрин шоты. подробнее icq 37 17 ...Тестирование ПО10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Есть прога, все вроде верно, на какомто месте фигню начинает считать, надо поправить и потестить чтобы результаты нормальные выдавала.достаточно срочно icq 207125Тестирование ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется протестировать уязвимость скриптов.Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Нужно оттестировать программу Anuko World Clock с сайта http://www.anuko.com на Windows Server 2008. У вас должен быть доступ к Windows Server 2008 или можете его поставить. Судя по отчёту одного из юзеров софта, что-то не работает ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад