Копирование файлов

Требуется написать небольшую программу для копирования файлов. Работа программы должна выполняться без инсталяции. Система Windows

Должны присутствовать изменяемые мной поля:

- папки, откуда брать файлы (локально или через интернет). Возможность указать до 10 мест.

- папки, куда копировать файлы. Возможность указать до 10 мест.

- изменение номера следующей копии (если вдруго глюк в программе)

- интервал, через который производить копирование (можно в часах без минут).

Принцип работы:

После запуска программа проверяет последний номер копии, делает папку со следующим номером, идет по указанным адресам, копирует из указанных папок все файлы и кладет в только что созданную. После этого проверяет на "одинаковость" с предыдущей копией. Если разные-оставляет, одинаковые-удаляет последнюю. Одинаковость подразумевает не только названия файлов, а и их контрольную сумму, т.к. файлы с одинаковым именем могут различаться по содержанию.