Создание программки для кликов

Добрый день всем!

Есть сайт, в админ панели которого необходимо выполнять одни и те же действия.

А именно: нажимать на профайл человека, нажимать на кнопку отправить письмо, потом следующий, снова отправить письмо (письма все уже готовы). На странице по 5 профайлов. Хотелось бы это автоматизировать.

Кто может взяться и сколько это будет стоить?

P.S. Доступа к файлам CMS нет. Это партнерский сайт. Есть доступы только в админку под разными логинами. То есть нужна программка по типу как для bux.to автокликер был.