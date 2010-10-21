Утилита отслеживания пользователя

Необходимо создать документ word с макросами с возможностью добавлять в него вопросы:одинарный выбор, множественный выбор(чек боксы) и т.д. Суть в том, что менеджер должен иметь возможность создавать вопросник и отдавать его конечным пользователям. Пользователи отвечают на ...