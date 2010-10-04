Макрос Word для преобразования из .doc в .xml

Требуется доработать функционал самописного интерент-радио плеера написанного на CPP. Код хороший, разобраться не сложно.. На текущий момент в интерфейсе плеера не отображается иврит, нужно разобаться почему и исправить. Также требуется пересобрать плеер под MacOs и ...
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Необходимо создать документ word с макросами с возможностью добавлять в него вопросы:одинарный выбор, множественный выбор(чек боксы) и т.д.
Суть в том, что менеджер должен иметь возможность создавать вопросник и отдавать его конечным пользователям. Пользователи отвечают на вопросы и, нажав кнопку, сохраняют результат в формате xml во внешний файл (запускается макрос).
Все это происходит в программе word.
Интересует цена и сроки.
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