Нужен SEO аудит вебсайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка140 просмотров

Составления списка рекомендаций и плана продвижения

9 лет назад
CrazeR
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sofal
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$100
1 день
Сделал работу быстро и хорошо. В скайпе по возможности отвечал. Бонусом дал несколько личных наработок по продвижению. Рекомендую Дмитрия для быстрого решения ваших задач и проблем.
Все было замечательно. Алексей очень грамотные заказчик. Четко знает что ему нужно. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sofal
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад

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