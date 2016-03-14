Есть: сайт - http://doverie.expert/ - тематика - бухгалтерский аутсорсинг; Существует отличная, но небольшая команда бухгалтеров-исполнителей Присутствует острая потребность в клиентах. На сайт был направлена реклама ВК + контекстная реклама, однако потока ...
Поисковые системы (SEO)
Нужно семантическое ядро для строительного сайта по брендам (брендов 5000)
Будет примерно 500 000 запросов. разбивка запросов постранично
Нужны сроки и цена.
Заявки без цены не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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