Поисковые системы (SEO)

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Закрыт13 заявок179 просмотров

Нужно семантическое ядро для строительного сайта по брендам (брендов 5000) 

Будет примерно 500 000 запросов.  разбивка запросов постранично

Нужны сроки и цена.

Заявки без цены не рассматриваю.

9 лет назад
mawienko
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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