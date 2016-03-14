Прописывание Title и Description

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Нужен человек, который знает что такое title, h1, description и правила их составления (хотя в принципе я дам свои правила) + проверить подзаголовки (h2-h6) после авторов. Задача - прописать их для большого объема текстов мед тематики.

Нужно быть готовым к монотонной работе и в тоже время, обладать креативностью чтобы не писать по одному шаблону.

Оплата - 15 руб за текст.

SEO-студиям просьба не писать.

9 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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