Прописывание Title и Description

Нужен человек, который знает что такое title, h1, description и правила их составления (хотя в принципе я дам свои правила) + проверить подзаголовки (h2-h6) после авторов. Задача - прописать их для большого объема текстов мед тематики.

Нужно быть готовым к монотонной работе и в тоже время, обладать креативностью чтобы не писать по одному шаблону.

Оплата - 15 руб за текст.

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