SEO консультация по нескольким сайтам

Добрый коллеги!

Нужен свежий взгляд на несколько очень туго лезущих в топ проектов.

Регион Москва, очень конкурентные тематики, строительство, строительные материалы, отделка.

Ссылки исполнителю.

Аудит, консультация, набор ценных указаний, в общем называйте как хотите.

Кого ищу: от 3х лет в теме с опытом продвижения ВЧ конкурентных проектов в регионе Москва/Питер.

Форму сотрудничества и примерную оплату пишите в заявку, без этого не смогу прикинуть бюджет и соответственно не буду рассматривать.