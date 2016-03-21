Есть: сайт - http://doverie.expert/ - тематика - бухгалтерский аутсорсинг; Существует отличная, но небольшая команда бухгалтеров-исполнителей Присутствует острая потребность в клиентах. На сайт был направлена реклама ВК + контекстная реклама, однако потока ...
Внутренняя оптимизация сайта
Добрый день!
Необходимо в существующем сайте переписать (рерайт) и seo-оптимизировать 12 страниц,
и написать текст для новых страниц - 10 шт, объемом не менее 2000 знаков.
Цель - наполнение сайта уникальными и seo-оптимизированными статьями, для увеличения посещаемости с поисковых систем.
Другие ваши предложения по оптимизации - приветствуются.
Тематика сайта - лазерная коррекция зрения, superzrenie . com
Ключевые слова вышлю.
Просьба, укажите стоимость и приблизительные сроки.
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