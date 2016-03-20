SEO-аудит сайта

Сайт shuyali.net требует SEO-аудит для дальнейшего продвижения. На сайте всего 7 товаров, самому сайту более полугода.

Семантическое ядро собрано. Возможно, требует доработки.

Аудит нужен полновесный, в виде ТЗ для исправления.

От кандидата требуется опыт успешное оказание SEO в свете последних SEO-тенденций.

Укажите, какими средствами пользуетесь. Я не против автоматизированных отчётов вроде https://pr-cy.ru , https://audit.saitreport.ru и других, но они могут быть использованы лишь как основа для начала работы.

Прошу оставлять заявки только опытных специалистов с ценой, сроком, объёмом работ.