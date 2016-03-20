SEO-аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен17 заявок205 просмотров

Сайт shuyali.net требует SEO-аудит для дальнейшего продвижения. На сайте всего 7 товаров, самому сайту более полугода.

Семантическое ядро собрано. Возможно, требует доработки.

Аудит нужен полновесный, в виде ТЗ для исправления.

От кандидата требуется опыт успешное оказание SEO в свете последних SEO-тенденций.

Укажите, какими средствами пользуетесь. Я не против автоматизированных отчётов вроде https://pr-cy.ru , https://audit.saitreport.ru и других, но они могут быть использованы лишь как основа для начала работы.

Прошу оставлять заявки только опытных специалистов с ценой, сроком, объёмом работ.

9 лет назад
spetss
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
21 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую Василия как ответственного исполнителя.
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, постоянно на связи. Оплата вовремя. Рекомендую сотрудничать

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад

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