Нужны лиды по SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка151 просмотр

Нужны заявки на лендинг по продвижению сайтов. Оплата от 10.000 рублей за успешную сделку (50%) либо 50+ рублей за качественный лид.

Жду Ваших предложений.

Чтобы я мог отсеить автоотклики, в заявке пишите "Подниму продажи".

9 лет назад
ystoletov
Юрий 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров