Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт23 заявки162 просмотра

Требуется продвижение сайта itic.ru по ключевым словам. Также надо сделать юзабилити сайта. Возможно потребуется до наполнить текстами.

Жду ваших предложений

9 лет назад
andronov61
Юрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров