Подобрать ключевые слова для 10 статей на тему саморазвития

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки166 просмотров

Под чутким руководством СЕО-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к статьям 10.

Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра.

Отчет в формате Excel.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, укажите в письме.

Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров