Требуется максимальное семантическое ядро для создания одноцентовой кампании по SEO-продвижению. Жду ваши предложения, цены, сроки.
Подобрать ключевые слова для 10 статей на тему саморазвития
Под чутким руководством СЕО-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к статьям 10.
Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра.
Отчет в формате Excel.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, укажите в письме.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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