Подобрать ключевые слова для 10 статей на тему саморазвития

Под чутким руководством СЕО-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к статьям 10.

Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра.

Отчет в формате Excel.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, укажите в письме.

Спасибо!