Нужно прикрепить Яндекс - Поиск к сайту. Поиск должен показывать результаты на странице сайта. Прилепить, обязательно к отвёрстанной кнопке с формой на главной. Сайт на wordpress
E-mail marketing под ключ в тематике строительных материалов
Требуется фрилансер на проект по емейл маркетингу генерация контента и техническая часть оплата сдельная договорная
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $6Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется создание семантического ядра для google adwords на английский. Тематики туризм.Закрыт9 лет назад
Заказ только для профи. Указывайте четко срок и бюджет. Нужны запросы связанные с играми Базовые запросы: Игры для мальчиковИгры для девочекИгры на двоихИ т.п.Разделить на два основных ...Завершен9 лет назад
Заказ только для профи. Указывайте четко срок и бюджет. Нужно примерно 5000-10000 запросов по теме юмористическое фото/видео/текст ВЧ 20-30 запросов, остальные СЧ и НЧ с запросами от 100 в ...Завершен9 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо размещать информацию о сайте в: 1) Каталогах (строительство/ремонт) 2) Сайтах о работе 3) Торговых площадках (строительство/ремонт) Что нужно в итоге: Файл, ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Новый магазин женской одежды нужно продвинуть Спасибо http://pinashop.byПоисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт9 лет назад
Планируется контекстная рекламная кампания и поисковая оптимизация под конкретные задачи. Необходимо: 1. Дать аргументированное заключение по эффективности и целесообразности проведения рекламной кампаний по указанным запросам на страницы в текущем их состоянии. ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
В общем всё в заголовке написано. Работа будет через Скайп. Сдадим - деньги ваши, любая форма сделки (безопасная на любом борде) оплата только по факту положительного результата. У самого просто времени тупо нет на подготовку. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Под чутким руководством seo-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 15 статьям. Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра. Отчет в Excel. Оплата почасовая - 80 рублей в час. Если у вас ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Для сайта на ворпдрессе 4 типа страниц, 180 страниц в индексе, необходимо сделать аудит На выходе ожидается адекватный аудит как в приложении. ЮРЛ на сайт в личку выбранному кандидату. ...Завершен9 лет назад