Сделать аудит

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок184 просмотра

Для сайта на ворпдрессе 4 типа страниц, 180 страниц в индексе, необходимо сделать аудит

На выходе ожидается адекватный аудит как в приложении.  ЮРЛ на сайт в личку выбранному кандидату. 

Оплата по факту либо БС. 

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

RomanMiheev
Роман 
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$21
3 дня
Отличный исполнитель знающий аспекты и тонкости внутренней и внешней оптимизации. Эти знания, накопленные годами, позволили сделать действительно качественный и проф аудит. Так же совершенно бесплатно мне были даны советы по юзабилити внедрение которых, помогло мне увеличить конверсию. Рекомендую и буду обращаться сам.
Дмитрий хороший и добросовестный заказчик - поставил четко задачу, все время был на связи, оперативно давал все необходимые доступы, произвел полную оплату после завершения работы. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

RomanMiheev
Роман 
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад