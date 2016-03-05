Нужна консультация по оптимизации сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок187 просмотров

Есть многостраничный старый сайт. В настоящий момент "перерисовали" Главную и некоторые страницы. Нужна консультация по оптимизации. Возможно, дальнейшее продвижение этого сайта 

9 лет назад
leda-luber
Лариса 
51 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров