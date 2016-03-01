Оптимизировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок157 просмотров

Есть сайт http://shuyali.net/, его плохо видят поисковики. При проверке на http:// pr-cy.ru/выдает 18 ошибок. 8 из них - http://prntscr.com/aaa1tb, редирект, ошибки HTML кода – нужно исправить. Есть еще пара сайтов по которым

нужны рекомендации и доработки. Прошу оставлять заявки только опытных специалистов с ценой.

HTML
9 лет назад
spetss
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
21 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров