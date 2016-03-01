Линкбилдинг

Требуется:

1. прогон олсабмиттером по незаспамленным базам (каталоги статей, желтостраничники и т.п.) несколько десятков сайтов.

2. То же, что п.1 но вручную

Исходные тексты статей, анкоры и пр. предоставляются.

Задача:

поднять тИЦ и организовать небольшой естественный трафик

Пишите, пожалуйста, сразу цену за гарантируемый Вами результат (кол-во площадок не интересует, только результат: трафик и тИЦ)

Можно разделит п. 1 и 2 на разных исполнителей.

В лс не пишите, не отвечаю

Оплата на qiwi строго по факту, можно поэтапно.