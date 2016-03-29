Техническая оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок124 просмотра

Оптимизировать сайт, тексты, подобрать набор слов. Оплата ЯД. по выполнении работ. От вас цена и срок. и что будете делать.

9 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$25
3 дня
Спасибо. Очень порядочный исполнитель. Грамотно и хорошо.
Константин добропорядочный заказчик. Предоставил всю нужную информацию для работы. Спасибо за приятное сотрудничество. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад