SEO работы по сайту

Здравствуйте, имеется сайт со статьями определенной тематики (довольно широкой), но с посещением совсем беда, хотя ресурсов вложили уже не мало:

* Качественный материал.

* Уникальные фотографии со своими alt тегами и другими вещами.

* Качественный макет и верстка.

Необходимо:

1) Провести seo аудит сайта.

2) Составить семантическое ядро (запросы, ключи, заголовки, на которые нужно писать статьи)

3) Посоветовать методы продвижения сайта (ссылки, статьи т.д).

4) Нарастить количество естественных переходов на сайт через поисковые системы (не накрутка).

Пока интересны первые 2 пункта, как минимум. В перспективе - все 4.