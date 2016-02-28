Под чутким руководством seo-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 8 статьям. Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра. Отчет в Excel. Оплата почасовая - 80 рублей в час. Если у вас ...
SEO работы по сайту
Здравствуйте, имеется сайт со статьями определенной тематики (довольно широкой), но с посещением совсем беда, хотя ресурсов вложили уже не мало:
* Качественный материал.
* Уникальные фотографии со своими alt тегами и другими вещами.
* Качественный макет и верстка.
Необходимо:
1) Провести seo аудит сайта.
2) Составить семантическое ядро (запросы, ключи, заголовки, на которые нужно писать статьи)
3) Посоветовать методы продвижения сайта (ссылки, статьи т.д).
4) Нарастить количество естественных переходов на сайт через поисковые системы (не накрутка).
Пока интересны первые 2 пункта, как минимум. В перспективе - все 4.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт http://sobiclub.com/, уже раскручен. Необходимо поддерживать позицию сайта.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Тематика сайта - медицинское оборудование. Регионы продвижения Москва и Санкт-Петербург. Только люди с хорошим опытом. Оставляйте ваш Skype.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен трафик на реплики айфонов Гео Москва, Санкт-Петербург, Самара.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте, друзья. Необходимо увеличить конверсию сайта www.air24dom.ru и раскрутить его в поисковых системах . Сайт целиком сделан в HTML. Бюджет весьма ограничен, так что работу предполагается проводить поэтапно. - Конверсия. - Базовые шаги по "улучшению ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуются услуги по поисковому продвижению интернет-магазина систем безопасности (сигнализация, видеонаблюдение, домофоны, датчики движения и т.д). Задача — повышение позиций сайта в выдаче ПС для привлечение новых клиентов (повышение прибыли). ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт и приложение (Android, iOS) в сфере авиации, нужно продвижение на Европу, Америку (северную и южную), страны СНГ и в будущем на все остальные части мира. Продукт ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо раскрутить канал на youtube до 1000 РЕАЛЬНЫХ подписчиков. Тема - мотоблог. Оплата по факту. Пожалуйста, ваши цены.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен фрилансер кто умеете собирать семантическое ядро в Яндекс wordstate Нужно составить mindmap ключевых слов и фраз в тематике Помощь в получении кредитаЗавершен9 лет назад
Добавить в верстку сайта схему орг описанную в документации Яндекса. Присылайте примеры сайтов в приватное сообщение, для проверки. Укажите цену на добавление схемы.Завершен9 лет назад