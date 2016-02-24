Продвижение интернет-магазина

Здравствуйте!

Требуются услуги по поисковому продвижению интернет-магазина систем безопасности (сигнализация, видеонаблюдение, домофоны, датчики движения и т.д).

Задача — повышение позиций сайта в выдаче ПС для привлечение новых клиентов (повышение прибыли).

Регион — вся Украина.

Сайт уже неплохо оптимизирован, но темпы роста пока не устраивают

От исполнителя ожидаются конкретные предложения с указанием стоимости и периодичности оплаты, а также методов продвижения.

29.02. Добавлен список запросов

Ссылки на сайт и страницы в сетях здесь.

Список запросов и позиции здесь.