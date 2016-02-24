Сортировка семантики по контентному проекту про банкротство

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужно доработать сортировку ключевых фраз (предварительную автоматическую разбивку запросов по страницам).

Данная работа строится по алгоритму (он расписан во вложенном файле).

В проекте около 1500 ключевых фраз.

Бюджет - 250-350р

9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров