Требуется SEO специалист по буржунету

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки130 просмотров

Здравствуйте!

Требуется специалист, который даст платные консультацию по внутреннему продвижению сайтов в США, Великобритании и других стран Европы.

Самая важная поисковая система Google, но и другие популярные за рубежем поисковики.

Потребуется собрать семантику под определенный запрос, либо запросы

ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ за рубежом ОБЯЗАТЕЛЕН!

9 лет назад
Monix
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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