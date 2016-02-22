Необходимо систематизировать целевую аудиторию, выявить потребности, проблемы, боли для каждой аудитории. Составить максимально полный список. Тематика - сайты, интернет-магазины, базы данных и т.д... Только для исполнителей, кто "в теме". Следующим этапом будет написание статей для сайта. Оплата достойная. Кандидаты, у которых меньше 10 отзывов автоматически будут удаляться. Оплата вебмани.