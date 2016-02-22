Для аудита интернет-магазина нужно создать актуальный чек-лист. Пункты в чек-листу разбить на разделы. Структура чек-листа: Пункт проверки - правило(как должно быть) - ошибка (несоответствие правилу) - рекомендации к исправлению.
Раскрутить андроид-приложение в маркете
Нужно раскрутить приложение, чтобы начались скачивания, люди оставляли комменты.
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