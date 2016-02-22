Раскрутить андроид-приложение в маркете

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок194 просмотра

Нужно раскрутить приложение, чтобы начались скачивания, люди оставляли комменты.

Android
9 лет назад
mihbichkovv
Михаил 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров