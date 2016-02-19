Оптимизировать сайт под SEO

Есть сайт http://pldom.ru/ Нужно что бы сайт индексировался поисковиками по определенным запросам. Прописать нужные теги , ключи и добавить тексты для нормальной индексации. Так же на сайте есть ошибки, их нужно убрать. Вообщем сайт нужно подготовить к продвижению.