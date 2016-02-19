Оптимизировать сайт под SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка225 просмотров

Есть сайт http://pldom.ru/   Нужно что бы сайт индексировался поисковиками по определенным запросам. Прописать нужные теги , ключи и добавить тексты для нормальной индексации. Так же на сайте есть ошибки, их нужно убрать.  Вообщем сайт нужно подготовить к продвижению.

9 лет назад
smanval
Андрей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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