Оптимизация сайта перед переносом домена (сменили движок)

Сменили движок сайта. нужно оптимизировать сайт перед переносом его на старый домен. Редиректы и постраничную оптимизацию. Не хочется терять выдачу которую уже имеет домен и страницы домена.

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