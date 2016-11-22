Требуется SEO-продвижение сайта

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Завершен22 заявки251 просмотр

Необходимо SEO-продвижение сайта azbukasna.kz. Регион - весь Казахстан. Сайт молодой.

Сначала в топ-10, потом в топ-5 яндекса и гугла.

Напишите ваши предложения по стоимости (в месяц) и срокам.

9 лет назад
ELedy
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
9 лет назад
$100
30 дней
С Евгением работаем до сих пор, продвигает уже не один сайт для нас. Работа полностью устраивает, рекомендую!
Работаем по проекту.

Заявки фрилансеров

evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
9 лет назад