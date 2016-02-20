Нужна помощь в продвижении

Изменения запроса )))20.02.16

Сначала нужно сделать сам сайт!

С нуля. От прошлого программиста даже логин не могу забрать.

На скайп звонить не могу-постоянно в разъездах.

Прошу присылать примерные цены, потому что тут некоторые люди за одну и ту же операцию просят от 5000

до 50000...до смешного доходит)

Заказал создание сайта-каталога на 10-15 страниц. Шаблон! На WordPress!!!

Жду уже 15 дней. Увидел только фото главной страницы(

Как только он сдаст работу-необходимо будет

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ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Если не сдаст- то еще и доделка самого сайта...

По оплате-

много заплатить не могу, только начинаю дело.

НО И ЗА КАЖДУЮ ТЫСЯЧУ ГРЫЗТЬ ГОРЛО НЕ БУДУ )))

Очень благодарен всем отозвавшимся!

В будущем три подобных проекта с большими объемами.