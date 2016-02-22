Для аудита интернет-магазина нужно создать актуальный чек-лист. Пункты в чек-листу разбить на разделы. Структура чек-листа: Пункт проверки - правило(как должно быть) - ошибка (несоответствие правилу) - рекомендации к исправлению.
Внутренняя оптимизация сайта
Здравствуйте!
Необходимо сделать внутреннюю оптимизацию страниц сайта http://svoboda.ru.com/
Интересует лишь прописание title, h1, h2, description на страницах сайта. В отчёте указать на ошибки, которые были допущены при прописании данных тегов.
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