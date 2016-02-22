Внутренняя оптимизация сайта

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Закрыт17 заявок201 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо сделать внутреннюю оптимизацию страниц сайта http://svoboda.ru.com/

Интересует лишь прописание title, h1, h2, description на страницах сайта. В отчёте указать на ошибки, которые были допущены при прописании данных тегов.

9 лет назад
Pilot-t
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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