Нужно прописать цель для метрики на отправку данных с формы.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок90 просмотров

Нужно прописать цель для метрики на отправку данных с формы. 

Цель = событие - отправка данных.

9 лет назад
Klevermart
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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